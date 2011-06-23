Добкін бачить розвиток АПК лише на інноваційній основі

Харків. 23 червня. УНІАН. Розвиток агропромислового комплексу на інноваційній основі має сьогодні для Харківської області пріоритетне значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в ході засідання круглого столу «Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Одне з найважливіших місць в економіці Харківської області належить агропромисловому комплексу. У цьому секторі економіки стабільно виробляється близько 30-35% всього обсягу продукції та послуг регіону, а також четверта частина валової доданої вартості», - сказав М.ДОБКІН.

За його даними, на підприємствах харчової та переробної промисловості Харківщини виробляється 5% молочної продукції, 6% цукру, 7-8% борошна, хлібобулочних і ковбасних виробів, 13% олії соняшникової від загального обсягу виробництва цих видів продукції в Україні.

При цьому керівник області зазначив, що досягнутий сьогодні рівень виробництва в АПК і темпи його розвитку не відповідають потенційним можливостям краю.

«У структурі експорту області питома вага продукції агропромислового комплексу в 2009-2010 році досягла 30%, а загальна вартість експортованої сільгосппродукції в 2010 році перевищила 418 млн. доларів США. Проте ні досягнутий рівень агропромислового виробництва, ні темпи його розвитку поки не відповідають потенційним можливостям області. Тому завдання розвитку агропромислового комплексу на інноваційній основі має сьогодні для нашого регіону пріоритетне значення», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор наголосив при цьому, що майбутній розвиток АПК Харківської області може бути лише на основі інноваційно-інвестиційного розвитку. «Сьогодні, - зазначив він, - ми маємо обговорити найбільш гострі проблеми, що перешкоджають розвитку аграрного сектора економіки, визначити шляхи їх подолання та виробити пріоритети розвитку агропромислового комплексу».

За словами М.ДОБКІНА, інноваційний розвиток АПК в першу чергу визначається рівнем наукових досліджень, впровадженням наукових розробок у виробництві. Він запросив наукові заклади до співпраці. «У нас в області два університети і академія для підготовки фахівців для всіх галузей сільського господарства, і ми готові розглянути будь-які пропозиції від наших навчальних і наукових установ у плані проведення спільних наукових розробок і впровадження їх у виробництво».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харківській облдержадміністрації розпочав роботу круглий стіл «Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України». Захід відбувається за ініціативою Президента України та Кабінету міністрів України з метою впровадження в Україні інноваційних технологій, в тому числі в агропромисловому секторі економіки. Круглий стіл організовано за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців спільно з Харківською облдержадміністрацією та Харківською облрадою за участю Асоціації «Інноваційна аграрно-промислова група». В заході беруть участь президент УСПП Анатолій КІНАХ, керівники місцевої влади, віце-президент Української спілки промисловців і підприємців Василь КРУТОВ, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, члени Міжнародної академії наук і інноваційної технології, голови райдержадміністрацій Харківської області, виробники сільськогосподарської продукції та науковці. Планується, що в ході засідання учасники обговорять шляхи реалізації ефективної інноваційної агропромислової політики в Україні, перспективи інноваційного розвитку агропромислового комплексу України, можливості забезпечення АПК регіону інноваційною вітчизняною технікою, а також обговорять невідкладні заходи збереження і відтворення родючості ґрунтів в умовах північно-східної частини України.