Кернес відзначає 52-річчя

Харків. 27 червня. УНІАН. Сьогодні, 27 червня, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відзначає свій 52-й день народження.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, губернатор Михайло ДОБКІН, побажавши здоров’я та довгих років життя, привітав із днем народження мера Харкова.

«Шановний Геннадіє Адольфовичу! Прийміть найщиріші вітання та побажання довгих, плідних і щасливих років життя. У Вашій особі гармонійно поєдналися неординарна особистість, яскравий політик та умілий господарник. Це дозволяє Вам послідовно та невпинно втілювати в життя стратегію розвитку нашого міста. Нехай Ваші численні таланти ще довгі роки служать Харкову і харків’янам, перетворюючи рідне місто на сучасний європейський мегаполіс», - йдеться у привітанні М.ДОБКІНА.

Довідка УНІАН. Г.КЕРНЕС народився 27 червня 1959 р. у Харкові. Закінчив за спеціальністю «правознавство» Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, за спеціальністю «державна служба» - Харківський державний економічний університет. Магістр державної служби. З 1977 працював на різних посадах на підприємствах міста. У квітні - травні 2002 р. - секретар Харківської міської ради IV скликання, з квітня 2006 р. - секретар Харківської міської ради V скликання. З 19 березня 2010 р. – виконувач обов’язків харківського міського голови.

31 жовтня 2010 р. обраний Харківським міським головою. Член виконкому Харківської міськради. Депутат Харківської міської ради III, IV і V скликань (з 1998 р.). Член Партії регіонів. Нагороджений багатьма муніципальними та державними нагородами.