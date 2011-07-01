Тривають роботи з реконструкції окружної дороги

Харків. 1 липня. УНІАН. Тривають роботи з реконструкції харківської кільцевої дороги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступник губернатора Валентина ДУЛУБА, зокрема, в сьогодні на окружній виконується нарізка поперечних технологічних тріщин і закладення їх спеціальною мастикою.

В процесі реконструкції застосовується німецька технологія, за якою двом шарам асфальту дають можливість відлежатися, пережити зиму. Під впливом температури покриття виявляє слабкі місця - бетонні плити основи «грають» і на асфальті з`являються деформаційні тріщини. У цих місцях робиться розшивання швів і закладається мастика німецького виробництва, яка служить буфером між шарами асфальту. За словами В.ДУЛУБА, така технологія дозволить уникнути виникнення пошкоджень на окружній дорозі і домогтися того, щоб надалі дорога ремонтів не потребувала.

Заступник губернатора повідомив, що за європейськими стандартами узбіччя дороги повинні мати покриття, але в минулому році ці роботи не вдалося завершити через погодні умови. Сьогодні з узбіч окружної дороги видаляється верхній шар ґрунту, а потім укладається щебінь і перероблений старий асфальт, який був знятий з окружної на початку її реконструкції.

Також до 1 вересня планується завершити нанесення на дорозі нової особливо міцної пластикової розмітки, триває встановлення бар`єрного огородження та ремонт мостів - ті роботи, які були включені в план реконструкції та враховані у фінансуванні - і встановлення зовнішнього електричного освітлення на 15 транспортних розв`язках окружної.