У неділю знову дощі

Харків. 2 липня. УНІАН. Завтра в Україні знову пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 липня буде хмарно з проясненнями. В західних областях часом дощі, вдень місцями сильні дощі; температура вночі 5-10°, вдень 13-18°. В північних та більшості центральних областей короткочасні дощі (вдень місцями); температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У Криму, південних, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, окремі грози; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. Вітер в Україні західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході вдень подекуди пориви 15-18 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вдень місцями). Вітер переважно західний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У столиці хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вдень місцями). Вітер переважно західний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях 22-23°, в районі Одеси, Ялти та Феодосії 13-16°, в Алушті 11°; в Дніпрі біля Києва 20°.