Внаслідок пожежі в столярному цеху загинув сторож

Харків. 4 липня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в столярному цеху села Червона школа Ізюмського району, загинув сторож.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у неділю вночі, 3 липня.

Вогонь помітили мешканці села, коли полум’я вирвалося назовні, та викликали рятувальників. Вогнем був охоплений столярний цех на площі близько 500 кв. метрів. Вогонь швидко охопив увесь дерев’яний будинок.

На місці події було виявлено тіло загиблого сторожа, чоловіка 1974 року народження. Загоряння було ліквідоване о 3.40.

Причина пожежі встановлюється.