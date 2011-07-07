Сапронов дає рецепт проти виплати зарплат «у конвертах»

Харків. 7 липня. УНІАН. До осені в Україні буде підготовлено законопроект щодо легалізації заробітної плати та тіньових робочих місць.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Відповідне доручення Президент Віктор ЯНУКОВИЧ дав віце-прем`єр-міністру Сергію ТІГІПКУ. За словами віце-прем`єра, вже у вересні цього року текст законопроекту буде винесений на громадське обговорення», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

«Ініціатива, - зазначив він, - давно очікувана і актуальна».

«Поки що ми в регіоні боремося з виплатою зарплати «у конвертах» та тіньовою зайнятістю власними силами - за допомогою «ганебних» бігбордів та поширення інформації про недбайливих роботодавців, але тільки консолідація зусиль влади на всеукраїнському рівні та прийняття відповідного закону здатне якісно змінити ситуацію не в конкретній області, а по всій країні», - сказав віце-губернатор.