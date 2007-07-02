Харківські експерти пропонують істотно змінити Конституцію

Харків. 2 липня УНІАН. Харківські експерти, серед яких представники вітчизняних і міжнародних громадських правозахисних організацій, члени Харківської громадської місцевої ради, науковці й співробітники академічних інститутів, викладачі вузів, політологи та правознавці, закликають істотно змінити Конституцію України.

Про це вони заявляють у своєму Відкритому звернення до політичної еліти та суспільства – документі, прийнятому за результатами проведення круглого столу «Конституційний захист прав людини: реалії та перспективи», текст якого передано УНІАН.

«Ми відзначаємо, що сьогодні День Конституції наша країна зустрічає в умовах ще не завершеної конституційної кризи, а українське суспільство потребує реальних досягнень у процесі освоєння демократичної влади в конституційній формі», - зокрема йдеться в документі.

При цьому його автори звертають увагу на те, що «конституційна система в Україні не забезпечує захисту прав людини, а формулювання прав повною мірою не відповідають міжнародним договорам у сфері прав людини, учасником яких є Україна».

На думку експертів, низка прав, зокрема, право на справедливий суд, на захист від дискримінації на расовому, етнічному або релігійному грунті взагалі не проголошені в Конституції належним чином. «Тому вона потребує внесення відповідних істотних змін, або ухвалення нової редакції Основного закону країни», - підкреслюють автори документа.

При цьому експерти переконані, що ухвалення нової редакції Конституції повинне здійснюватися «виключно шляхом проведення референдуму».

Вони також вважають за необхідне змінити й закон про Конституційний суд, щоб забезпечити право на індивідуальну конституційну скаргу.