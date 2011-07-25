На Харківщині ціни на соціальні сорти хліба не підвищуватимуться – Сапронов

Харків. 25 липня. УНІАН. У Харківській області ціни на соціальні сорти хліба з зерна нового врожаю не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«Ціни на основні соціальні сорти хліба не будуть підвищуватися», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він наголосив, що сьогодні готується до підписання відповідний меморандум із основними виробниками хліба в області. Підписання цього документа заплановане на 20 серпня.

Ю.САПРОНОВ додав, що прогнозований урожай гречки в області становитиме близько 30 тис. тонн при потребі населення в 6 тис. тонн. Відтак, за його словами, ціна на крупу гречки нового врожаю зменшиться й не перевищуватиме 10 грн./кг.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА, цього року в області планується зібрати понад 2,6 млн. тонн зернових нового врожаю. У цілому під зернові культури було засіяно 954,1 тис. га, у тому числі озимими культурами - 477,9 тис. га. Прогнозована врожайність зернових в середньому по області складе 27,4 ц/га, у тому числі озимини - 29,9 ц/га.