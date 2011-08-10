Харків. 10 серпня. УНІАН. Керівник Харківської обласнної організації азербайджанської діаспори, заступник голови Народної ради Міжнародної академії козацтва Фікрат ВЕЛІЄВ нагороджений Золотою зіркою Героя козацького народу.

Цю нагороду представнику азербаджанської діаспори Міжнардна академія козацтва вручила на Першому з’їзді козаків України, який пройшов у Сімферополі. Крім цього, Ф.ВЕЛІЄВУ також присвоєно чергове звання генерал-лейтенант.

За словами президента МАК, генерала армії Михайло ЯМНЕНКА, звания Героя козацького народу Ф.ВЕЛІЄВУ присвоєне за активну участь у громадсько-політичному житті України та зміцнення українсько-азербайджанської дружби.

Цим почесним званням раніше також були нагороджені прездент Украини Віктор ЯНУКОВИЧ, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО, премьєр-міністр Микола АЗАРОВ, директор Національного банку України Сергій АРБУЗОВ, колишній міністр економіки Анатолій КІНАХ, а також ряд інших видатних українських і зарубіжних діячів.

З високою нагородою Ф.ВЕЛІЄВА привітали Народна рада МАК, Союз азербайджанців світу, представники азербайджанської діаспори в Україні.Ф.ВЕЛІЄВ став першим виходцем з автономної республіки Нахічевань (Азербайджан), який удостоєний такої нагороди, повідомили кореспонденту УНІАН в харківській обласній організації азербайджанської діаспори.

На знімку: Фікрат ВЕЛІЄВ (ліворуч).