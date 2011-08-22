У Металісті прокоментували загибель уболівальника

Харків. 22 серпня. УНІАН. Прес-служба харківського футбольного клубу «Металіст» передала агентству УНІАН свій коментар щодо травмування одного з уболівальників під час матчу «Металіст» - «Сошо» (Франція), який пізніше помер у лікарні.

«18 серпня 2011 року на стадіоні «Металіст», - йдеться у повідомленні, - під час другого тайму футбольного матчу між «Металістом» і «Сошо» (Франція) відбувся конфлікт, в результаті якого один з уболівальників упав на сходах сектора і знепритомнів. Стюарди локалізували конфлікт, а далі, разом з медперсоналом стадіону, забезпечили екстрену доставку постраждалого - жителя Харківської області, 1976 року народження, на реанімаційному автомобілі в лікарню швидкої і невідкладної допомоги, де він, незважаючи на проведену операцію, через добу помер».

В даний час УВС Харківської області проводяться слідчі дії щодо розслідування того, що сталося.

Адміністрація клубу «Металіст» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого, а також дякує співробітникам УВС Харківської області за оперативні та кваліфіковані дії».