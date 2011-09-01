Чернов привітав студентів-каразінців з Днем знань

Харків. 1 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ привітав першокурсників Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з Днем знань.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, слова привітання С.ЧЕРНОВ висловив 31 серпня під час урочистої церемонії посвяти в студенти першокурсників одного з провідних вузів України.

Звертаючись до вчорашніх абітурієнтів і сьогоднішніх студентів, голова обюласної ради сказав: «Вам напрочуд пощастило у тому, що ви вступили до Харківського національного університету імені Василя Каразіна, який за рейтингом українських університетів «ТОП-200 Україна» третій рік поспіль входить у трійку кращих університетів нашої держави».

«Цей класичний університет, - додав С.ЧЕРНОВ, - подарував світові багато державних діячів, десятки академіків, тисячі професорів. Іменами випускників вузу названі вулиці, формули та закони, рослини і мінерали, географічні об’єкти й небесні тіла. Тепер ваша черга прославляти рідний вуз і харківську землю».

Привітати півторатисячну сім’ю першокурсників із Днем знань прийшли також Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП, народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО.

Ректор каразінського університету Віль БАКІРОВ зазначив, що окрім наполегливості у навчанні, він очікує від студентів активної участі у студентському самоврядуванні, мистецьких заходах та спортивних змаганнях, що значною мірою формує позитивний імідж університетської корпорації.

Від професорсько-викладацького складу студентів привітав декан філологічного факультету Юрій БЕЗХУТРИЙ. Він побажав першокурсникам не розчаруватись у виборі професії, а у майбутньому – якомога більшій спільноті студентів реалізувати себе в якості науковців, адже університет надає і таку можливість.

На знімку: День знань у Харківському національному університеті імені Василя Каразіна.

Фото сайту Харківської облради