У Харкові на хабарі погорів начальник райвідділу міліції

Харків. 6 вересня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно начальника одного з райвідділів міліції Харкова за фактом вимагання та одержання хабара від підприємця.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара).

Досудове слідство у справі проводить слідчий відділ прокуратури області.