Реконструкція VIP-терміналу харківського аеропорту вийшла на фінішну пряму

Харків. 13 вересня. УНІАН. Реконструкція VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», урочисте відкриття якого відбудеться в найближчі тижні, йде до завершення.

В даний час готовий фасад центрального порталу, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Встановлюються декоративні бетонні елементи, розпочато роботи з демонтажу будівельних лісів та укладання покриттів на ганок. Основний фронт робіт перемістився у внутрішній двір, де проходить оштукатурювання фронтонів, реставрація барельєфів, а також укладання граніту на ганок і благоустрій території.

За даними прес-служби, досягнуті високі показники готовності внутрішніх робіт. Так, кухня ресторану в терміналі завершена на 99,9% від загального обсягу робіт. Залишилося тільки оформити стелю і встановити кухонне обладнання. У центральному залі триває остаточне «доведення» колон по мармуру, монтаж дерев`яних елементів навколо вікон і вже найближчим часом розпочнеться укладання килимового покриття. На другому поверсі покладений лінолеум, готові стелі і стіни, розпочато фарбування.

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини Міжнародного аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реконструкцію існуючого терміналу, впорядкування привокзальної площі та модернізацію інфраструктури аеропорту. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $97,2 млн.

Реконструкція старого терміналу, побудованого в 50-х роках минулого сторіччя, має передбачає збільшення пропускної спроможності до 250 пас/год. Під час проведення Євро-2012 старий термінал слугуватиме для прийому команд-учасниць, а також представників «сім`ї УЄФА». По закінченню футбольної першості він буде використаний як термінал для VIP-персон.

На знімках: реконструкція історичного приміщення Харківського аеропорту до Євро-2012, вересень 2011 р.

Фото прес-служби DCH