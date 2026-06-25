КНДР взяла до складу ВМС новий есмінець із ядерним озброєнням, – The Independent

Нова морська платформа отримала універсальний бойовий арсенал, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

Північна Корея офіційно ввела до складу свого військово-морського флоту новий есмінець "Чхве Хьон" водозміщенням 5 000 тонн, який здатний нести тактичну ядерну зброю.

Як повідомляє видання The Independent, урочиста церемонія прийняття корабля відбулася у західному порту Нампхо за особистої участі лідера країни Кім Чен Ина. Очільник КНДР назвав цю подію ключовим символом перетворення національних ВМС на повноцінну стратегічну ядерну силу.

Вперше бойовий корабель продемонстрували громадськості у квітні 2025 року, після чого він проходив тривалий комплекс ходових та вогневих випробувань. Сучасне бортове обладнання та інтегровані системи озброєння есмінця розраховані на забезпечення можливості нанесення превентивних ударів по супротивнику.

Відео дня

Есмінець оснастили цілим арсеналом:

Зенітні системи для захисту від літаків. Протикорабельна зброя великого калібру. Балістичні ракети. Крилаті ракети, що можуть нести ядерні боєголовки.

Це робить судно універсальною платформою, яка може атакувати як порти, так і ворожі авіаносці.

Нова морська платформа отримала універсальний бойовий арсенал, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань. Есмінець оснащений сучасними зенітними комплексами для захисту від повітряних загроз, великокаліберною протикорабельною зброєю, а також пусковими установками для балістичних і крилатих ракет. Останні мають модифікації для встановлення ядерних боєголовок, що дозволяє есмінцю "Чхве Хьон" однаково ефективно атакувати як великі прибережні порти, так і ворожі авіаносні ударні групи у відкритому морі.

Військові аналітики наголошують, що будівництво судна такого великого класу є нетиповим для північнокорейського оборонного комплексу. Спеціалісти припускають наявність російського сліду в цьому проєкті, зазначаючи, що Пхеньян навряд чи зміг би самостійно реалізувати технологічно складне будівництво без технічної допомоги з боку Москви, з якою останнім часом значно зміцнилися військові зв'язки.

Введення в стрій нового ракетного корабля повністю відповідає оновленій оборонній доктрині Пхеньяна, спрямованій на стрімке розширення та модернізацію власного ядерного потенціалу.

Зброя КНДР - останні новини

У сфері розробки північнокорейського озброєння зафіксовано нові випробування. За інформацією агентства Bloomberg, КНДР проводить тести спеціалізованого боєприпасу, призначеного для виведення з ладу об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Особливістю цієї бомби є те, що замість традиційної вибухової речовини ураження завдається за допомогою потужного імпульсу електромагнітної енергії.

Окрім цього, раніше Пхеньян провів випробування модернізованої балістичної ракети, оснащеної касетною головною частиною. Державні засоби масової інформації Північної Кореї стверджують, що ця ракета, яка отримала маркування "Хвасонпхо-11 Ка", розроблена для ефективного знищення цілей на масштабних територіях площею до 7 гектарів.

Вас також можуть зацікавити новини: