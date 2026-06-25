Аномальна спека в Європі: у Франції зафіксовано 43,8°C, вже десятки загиблих, – CNN

У Франції від наслідків теплового удару загинули 18 людей, зокрема двоє дітей, залишених в автомобілі, а частина країни зіткнулася з блекаутами через перевантаження електромереж.

Західну Європу охопила рекордна хвиля аномальної спеки, яка з 18 червня 2026 року вже призвела до загибелі щонайменше 40 людей, які втопилися у водоймах, намагаючись урятуватися від високих температур.

Синоптики прогнозують, що четвер, 25 червня, стане найважчим періодом цього кліматичного епізоду. Як повідомляє CNN, у Франції середа, 24 червня, була визнана найспекотнішим днем за весь період інструментальних метеоспостережень, оскільки середня температура по країні досягла 30°C.

В окремих регіонах ситуація виявилася ще критичнішою: у невеликому містечку Паллюо, розташованому за 450 кілометрів від столиці, стовпчики термометрів піднялися до позначки 43,8°C. У зв'язку з цим французька влада оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки для 72 департаментів.

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Президент Еммануель Макрон екстрено скликав спеціальний міжурядовий кризовий штаб для координації дій екстрених служб, до роботи залучили близько 250 тисяч рятувальників.

Через загрозу деформації рейок національний залізничний оператор SNCF скасував понад 70 пасажирських потягів, а міністерство освіти ухвалило рішення закрити майже 850 шкіл.

Ситуація ускладнюється тим, що метеорологи порівнюють поточні умови з катастрофічним літом 2003 року, яке забрало тисячі життів, і попереджають про прихід "тропічних ночей", коли навіть у нічний час температура повітря не опускатиметься нижче 27°C.

Зниження температурних показників очікується не раніше кінця поточного тижня.

Нагадаємо, що лише 23 червня у Франції від наслідків теплового удару загинули 18 людей, зокрема двоє дітей, залишених в автомобілі, а частина країни зіткнулася з блекаутами через перевантаження електромереж.

Не менш складна погодна ситуація зафіксована у Великій Британії, де національна метеорологічна служба Met Office зафіксувала триразове оновлення червневого температурного рекорду протягом однієї доби. Фінальний максимум зупинився на позначці 36,1°C у приморському місті Госпорт, що у графстві Гемпшир, перевершивши попередній рекорд 1976 року, який тримався рівно пів століття.

Британські синоптики залишили чинними червоні попередження, наголосивши, що пік спеки ще не пройдено.

Водночас в Іспанії температура в річкових долинах сягає 44°C, через що в Мадриді скасували масовий публічний перегляд матчу Чемпіонату світу з футболу 2026 року на великому екрані.

В Німеччині через масове використання кондиціонерів у пікові вечірні години вартість електроенергії підскочила до 545 євро за мегават-годину, оновивши дворічний максимум.

Натомість в Італії аномальне тепло спровокувало потужні конвективні процеси, внаслідок чого на Рим несподівано обрушився великий град.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Поки Західна Європа потерпає від екстремальних температур, на території України утримується помірно тепла погода. Сьогодні в більшості регіонів очікується до 32°C, а південні області накриють короткочасні грози. Проте, за прогнозами українських синоптиків, поточне затишшя є тимчасовим.

Потужна хвиля справжньої спеки почне заходити в Україну з 29 червня, коли більшу частину областей накриє стійке потепління з показниками значно вище 30-градусної позначки.

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