У Британії придумали незвичайний спосіб навчити солдат збивати дрони РФ, – The Telegraph

Британські ВПС раніше вже застосовували стрільбу по тарілках у рамках своєї підготовки під час Другої світової війни.

У британській армії запроваджують тренування зі стендової стрільби, щоб навчити солдатів краще збивати російські дрони. Як пише The Telegraph, команда зі стендової стрільби закликає більше військовослужбовців займатися цим видом спорту у вільний час.

Стрільба по тарілках (стендова стрільба) – вид спорту, де по мішенях, що летять, стріляють дробом із гладкоствольної зброї. Їхні польоти імітують поведінку справжніх птахів, а для запуску використовуються спеціальні автоматичні метальні машинки.

Як заявив капітан британської команди зі стендової стрільби Пітер Мігер, низка підрозділів уже висловила зацікавленість у тренуваннях на нових армійських полігонах для стендової стрільби з метою покращення влучності стрільби по дронах.

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"Часто люди виявляють, що це не зовсім те, чого вони очікували, і, завдяки тренуванням, розуміють, що у них виходить набагато краще, ніж вони думали", – зазначив він.

Так, британські солдати розпочали тренування зі стрільби по тарілках у рамках операції "Інтерфлекс" – очолюваної Великою Британією програми навчання українських військ у Великій Британії.

"Українці, які брали участь у тренуваннях, заявили, що використовували дробовики для збивання ударних безпілотників-камікадзе на полі бою у своїй країні, що призвело до створення полігонів для стрільби по тарілках, які британські війська можуть використовувати у вільний час для розвитку аналогічних навичок", – зазначає видання.

Королівські ВПС раніше вже використовували стрільбу по тарілках у рамках своєї підготовки під час Другої світової війни. Водночас Мігер підкреслює, що дробовик слід розглядати як "зброю останньої інстанції" проти безпілотних літальних апаратів.

Захід готується до війни – новини

Нагадаємо, Організація Північноатлантичного договору веде підготовку до майбутніх збройних конфліктів, у яких головну роль відіграватимуть рої дронів, керовані єдиною системою штучного інтелекту.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що протягом найближчих чотирьох-шести тижнів армія планує облаштувати щонайменше два внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на українських полях бою.

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