На Харківщині порушено 49 кримінальних справ у сфері користування землі

Харків. 21 вересня. УНІАН. В Харківській області порушено 49 кримінальних справ у сфері користування землі зі збитками понад 140 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету прокурор області Геннадій ТЮРІН.

«Прокуратурою разом з правоохоронними органами порушено 49 кримінальних справ зі збитками понад 140 млн. грн.», - сказав Г.ТЮРІН.

При цьому він зазначив, що в області суттєво поліпшилася робота з виявлення та документування злочинних посягань на земельні ресурси, яку проводять місцеві правоохоронні органи.

В рамках порушених справ, повідомив прокурор, «заарештовано 6 осіб, відшкодовано 72 млн. грн., повернуто у державну та комунальну власність понад 100 гектарів землі, накладено арешт на майно обвинувачених на суму 54 млн. грн.».

Г.ТЮРІН зазначив, що окремі посадовці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю замість належної реалізації державної земельної політики сприяють протиправному вилученню земель.

За даними прокурора, стосовно службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування порушено 15 справ, державного контролю (насамперед територіальних органів Держкомзему) – 10 справ, Держлісгоспу України – одна справа. 24 справи порушено проти керівників фермерських господарств та інших суб’єктів господарювання.

Прокурор відмітив, що особливо привабливими для злочинних оборудок є землі лісо- та сільськогосподарського призначення навколо міста Харкова. «За фактами незаконного розпорядження такими землями порушено 21 кримінальну справу зі збитками понад 127 млн. грн.», - повідомив Г.ТЮРІН.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури області, які пролунали у ході засідання регіонального антикорупційного комітету 21 вересня, на Харківщині сьогодні незаконно використовується близько 2,4 тис. гектарів землі. Це самовільно зайняті землі, їх незаконне використання спричинило збитки на суму 7,5 млн. грн.