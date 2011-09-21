Цьогорічний фестиваль «Дитятко» збільшив кількість програм

Харків. 21 вересня. УНІАН. Третій Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко», який сьоггодні відкрився у Харкові, відрізняється насиченістю програм.

У програмі цьогорічного фестивалю, окрім конкурсних переглядів, майстер-класи, пройдуть творчі зустрічі, екскурсії та концерти творчих колективів, повідомляє сайт Харківської облради.

Зокрема, у програмі фестивалю - майстер-класи старшого викладача факультету кіно-, і телемистецства Харківської державної академії культури Євгена Павлова, журналіста і телеведучого Філіпа Диканя, творчі зустрічі з головою журі, телеведучою каналу «Карусель» (1-й канал, всесвітня мережа), композитором мультсеріалу «Смішарики» Мариною Ландою та льотчиком-космонавтом Юрієм Онуфрієнкомій учасниками запуску космічного корабля «Восток» 12 квітня 1961 року. Також учасники та гості фестивалю зможуть відвідати позаконкурсні покази, побувати на екскурсіях до Харківського цирку та планетарію.

Конкурсні перегляди відбуватимуться у мережі кінотеатрів «Кіноцентр» з 21 по 23 вересня.

До складу журі фестивалю «Дитятко» увійшли: Марина Ланда, голова журі художній керівник дитячого міжнародного музичного театру «Веселка», композитор мультсеріалу «Смешарики», телеведуча каналу «Карусель» (1 канал, всесвітня мережа); режисер популярних телесеріалів Наталя Галузо, генеральний директор Харківської обласної державної телерадіокомпанії Сергій Гулевський; голова Наглядової ради телерадіокомпанії «Simon», президент благодійного фонду «Заповіт» Карина Давтян; сценаріст і педагог, кандидат мистецтвознавства, доцент, член спілки «Обдарована молодь України» Ганна Курінна; проректор Московського державного університету, повноважний представник МГУ та постійний друг фестивалю Микола Сьомін; заслужений діяч мистецтв України, карикатурист, ілюстратор, мультиплікатор, автор понад 100 документальних фільмів Леонід Сторожук; сценарист та режисер дитячих програм телекомпанії Приват ТV, лауреат фестивалей «Телетріумф», «Україна Єдина» та ін. В’ячеслав Чепурко; професор кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди Катерина Яресько.