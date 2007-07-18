Керівництво «Турбоатома» протидіятиме рейдерству
18:31, 18 липня 2007Харьків
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Харків. 18 липня. УНІАН. Керівництво ВАТ «Турбоатом» докладатиме всіх зусиль для протидії спробам незаконного захоплення підприємства.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, керівництво заводу планує звернутися до міжвідомчої урядової комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.
До цього спонукало те, що протягом двох останніх тижнів були здійснені дві спроби силового захоплення заводу. Крім того, тривають судові розгляди з метою зміни керівництва «Турбоатома», повідомили у прес-службі.
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