Керівництво «Турбоатома» протидіятиме рейдерству

Харків. 18 липня. УНІАН. Керівництво ВАТ «Турбоатом» докладатиме всіх зусиль для протидії спробам незаконного захоплення підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, керівництво заводу планує звернутися до міжвідомчої урядової комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

До цього спонукало те, що протягом двох останніх тижнів були здійснені дві спроби силового захоплення заводу. Крім того, тривають судові розгляди з метою зміни керівництва «Турбоатома», повідомили у прес-службі.