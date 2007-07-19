Аваков за негайні вибори мера Харкова та міськради одразу після дострокових парламентських

Харків. 19 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступає за негайне проведення виборів мера Харкова та міської ради одразу після дострокових парламентських виборів і сам планує виступити їх ініціатором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє персональний веб-сайт харківського губернатора.

Свою позицію А.АВАКОВ висловив під час зустрічі з депутатом німецького Бундестагу, головою Україно-Німецької міжпарламентської групи пані Бербель КОФЛЕР, у ході якої вона цікавилася питанням перспективи розвитку політичної ситуації в Україні.

«Наступним логічним кроком (після дострокових парламентських виборів – УНІАН) повинні стати дострокові вибори в місцеві ради, а у випадку з містом Харковом - я буду ініціювати дострокові вибори мера й міської ради негайно. Такі повноваження дані мені Конституцією», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор висловив упевненість у тому, що дострокові вибори в Україні обов’язково відбудуться.

«Вибори відбудуться - це по-перше, - сказав А.АВАКОВ. – По-друге, я гадаю, що парламентська коаліція буде мати інший склад, ніж зараз. Думаю, що це буде коаліція «Нашою Україною» і БЮТ».

«Після того як буде сформована нова коаліція, ця моя думка (як би я робив), настає час Універсалу, у якому чітко обумовлюється - дискусію в суспільстві треба вести не навколо національних інтересів, а навколо, наприклад, дозволяти - не дозволяти аборти, 20 або 30 відсотків зробити ПДВ тощо. А не ставити перед суспільством питання, які розривають його на частини», - вважає А.АВАКОВ.

Крім того, упевнений губернатор, терміново необхідна корекція Закону про місцеве самоврядування та Конституції в частині, що стосується місцевого самоврядування.

Основні зміни, вважає А.АВАКОВ, можуть бути у такому: освіта, медицина, питання соціального захисту, армії, правоохоронних органів - усі сфери, які визначають національну ідентичність держави, повинні державою і регулюватися.

«Це державні функції. І є функції очевидні для місцевого самоврядування - керування комунальним майном, земельні відносини, ліцензії й спеціальні дозволи, які діють у межах території, житлово-комунальне господарство тощо. А сьогодні в Україні склалася система, що загрузла посередині – і не туди, і не сюди. Сподіваюся, що це питання так чи інакше найближчим часом буде розв’язане», - сказав А.АВАКОВ.

«Смію припустити, - зазначив губернатор, - що якщо іншій політичній силі вдасться сформувати більшість, то й це буде на користь Україні. Тому що майбутній парламент дасть набагато більший рівень стабільності у суспільстві, аніж зараз».