Харків планує відвідати лідер НСНУ Кириленко
17:02, 19 липня 2007Харьків
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Харків. 19 липня. УНІАН. 21 липня Харківську область планує відвідати голова партії «Народний Союз «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.
Як передає кореспондент УНІН, про це повідомляє веб-сайт губернатора Арсена АВАКОВА.
В.КИРИЛЕНКО планує зустрітися з колективом харківської бісквітки та побувати у Чугуївському районі. Лідер НСНУ також відвідає етно-фестиваль «Печенізьке поле».
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