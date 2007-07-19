Харків планує відвідати лідер НСНУ Кириленко

Харків. 19 липня. УНІАН. 21 липня Харківську область планує відвідати голова партії «Народний Союз «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО. Як передає кореспондент УНІН, про це повідомляє веб-сайт губернатора Арсена АВАКОВА. В.КИРИЛЕНКО планує зустрітися з колективом харківської бісквітки та побувати у Чугуївському районі. Лідер НСНУ також відвідає етно-фестиваль «Печенізьке поле».

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