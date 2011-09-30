В суботу на сході можливий дощ

Харків. 30 вересня. УНІАН. В суботу, 1 жовтня, в Україні опадів не очікується, лише на півночі Лівобережжя, а вдень і у східній частині пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 7-12°, у східній частині - 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки - 0-2°; вдень - 15-20° тепла, на Закарпатті та у південній частині місцями - до 25°; на високогір`ї Карпат вночі - 2-7° тепла, вдень - 10-15°.

По Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 15-20°.

У Києві мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 17-19°.

30 вересня температура води в Чорному морі - 18-21°, в Азовському морі - 17-19°, в районі Генічеська - 15°; у Дніпрі біля Києва - 16°.