В Криму на економічному форумі підписано низку угод про співпрацю

Харків. 11 жовтня. УНІАН. В рамках II Міжнародного Чорноморського економічного форуму відбулося підписання угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Радою міністрів Криму та Харківською, Одеською, Миколаївською, Херсонською облдержадміністраціями, а також Севастопольською міською державною адміністрацією.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на інтернет-портал Ради міністрів АРК, у підписанні документів взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, перший заступник Голови Ради міністрів Криму Павло Бурлаков, перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації - керівник апарату В`ячеслав Білий, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Малін, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба.

На думку губернатора М.Добкіна, договори мають стати важливим стимулом для розширення співробітництва регіонів країни в торговельній та науковій сфері, промисловості та інших галузях економіки. Він нагадав, що в липні 2011 року було підписано Угоду про міжрегіональне співробітництво АР Крим і Харківської області. В рамках реалізації цього документа 30-31 липня 2011 року в Харкові був проведений ярмарок виробників сільгосппродукції Криму. «Вся продукція була успішно реалізована», - зазначив він.

«Ми будемо розширювати нашу співпрацю за рахунок нових проектів», - сказав М.Добкін.

На церемонії підписання був присутній Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Анатолій Близнюк.