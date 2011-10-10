Президент Словенії 12 жовтня відвідає Харків

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Президент Республіки Словенія Данило ТЮРК 12 жовтня відвідає Харків.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Д.ТЮРК планує взяти участь в українсько-словенському міжрегіональному бізнес-форумі, який 12 жовтня проходитиме в Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Згідно з попередньою програмою, в ході візиту Президента Словенії відбудеться його зустріч з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ. Крім того, у Харкові Д.ТЮРК поспілкується з журналістами, а також відвідає Харківський національний університет ім. Василя Каразіна.