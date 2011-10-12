Система «електронний уряд» дозволить бізнесу вивільнити кошти на розвиток
Так вважає Сапронов
Харків. 12 жовтня. УНІАН. Система «електронний уряд» дозволить бізнесу вивільнити кошти на розвиток.
Таку думку висловив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.
За його словами, за умови належної реалізації система «електронний уряд», яка готується в Україні і в Харківській області зокрема, дозволить громадянам отримувати послуги легше, швидше, прозоріше й дешевше.
Така система, зазначив віце-губернатор, може зменшити черги та затримки під час подання податкових декларацій, обліку та звітності, розмитнення товарів, виплат соціальної допомоги, а також зменшити витрати платників податків та бізнесу.
«Зменшення витрат на декларування податків та інші бюрократичні процедури для бізнесу знижує витрати на адміністративні процедури і звільняє кошти на розвиток бізнесу, а це відіграє значну роль для малих і середніх підприємств. Наприклад, введення електронних накладних в Данії дало можливість бізнесу заощадити 50 млн. євро на рік», - сказав Ю.САПРОНОВ.