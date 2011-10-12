Харків. 12 жовтня. УНІАН. Система «електронний уряд» дозволить бізнесу вивільнити кошти на розвиток.

Таку думку висловив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, за умови належної реалізації система «електронний уряд», яка готується в Україні і в Харківській області зокрема, дозволить громадянам отримувати послуги легше, швидше, прозоріше й дешевше.

Така система, зазначив віце-губернатор, може зменшити черги та затримки під час подання податкових декларацій, обліку та звітності, розмитнення товарів, виплат соціальної допомоги, а також зменшити витрати платників податків та бізнесу.

«Зменшення витрат на декларування податків та інші бюрократичні процедури для бізнесу знижує витрати на адміністративні процедури і звільняє кошти на розвиток бізнесу, а це відіграє значну роль для малих і середніх підприємств. Наприклад, введення електронних накладних в Данії дало можливість бізнесу заощадити 50 млн. євро на рік», - сказав Ю.САПРОНОВ.