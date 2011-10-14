Харків. 14 жовтня. УНІАН. Розпочав роботу офіційний сайт підготовки Харкова до Євро-2012.

На сайті мешканці та гості міста можуть дізнатися про найостанніші новини щодо підготовки до фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, отримати вичерпну інформацію про розміщення вболівальників, маршрути пересування містом, фан-зону, волонтерів, подивитися фотографії міста, відео, а також отримати іншу важливу інформацію, повідомляє сайт Харківської міськради.