Розпочав роботу офіційний сайт підготовки Харкова до Євро-2012
10:03, 14 жовтня 2011Харьків
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Подавтиметься вичерпна інформація
Харків. 14 жовтня. УНІАН. Розпочав роботу офіційний сайт підготовки Харкова до Євро-2012.
На сайті мешканці та гості міста можуть дізнатися про найостанніші новини щодо підготовки до фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, отримати вичерпну інформацію про розміщення вболівальників, маршрути пересування містом, фан-зону, волонтерів, подивитися фотографії міста, відео, а також отримати іншу важливу інформацію, повідомляє сайт Харківської міськради.
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