Іван Ганзера дав концерт у рідному селі

«Голос країни» піписав контракт

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Концерт Івана ГАНЗЕРИ, переможця національного телевізійного вокального шоу «Голос країни», відбувся 17 жовтня у Будинку культури села Калинове Борівського району. Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. Іван заспівав разом із місцевими виконавцями, з якими виступав у період роботи в сільському клубі рідного села. Концерт був присвячений підписанню співаком і продюсерською компанією контракту, завдяки якому 23-річний виконавець матиме можливість виступати вже на міжнародному рівні.

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