Іван Ганзера дав концерт у рідному селі

16:40, 20 жовтня 2011
Харьків
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«Голос країни» піписав контракт 

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Концерт Івана ГАНЗЕРИ, переможця національного телевізійного вокального шоу «Голос країни», відбувся 17 жовтня у Будинку культури села Калинове Борівського району.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Іван заспівав разом із місцевими виконавцями, з якими виступав у період роботи в сільському клубі рідного села.

Концерт був присвячений підписанню співаком і продюсерською компанією контракту, завдяки якому 23-річний виконавець матиме можливість виступати вже на міжнародному рівні.

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