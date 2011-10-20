Іван Ганзера дав концерт у рідному селі
16:40, 20 жовтня 2011Харьків
7 0
«Голос країни» піписав контракт
Харків. 20 жовтня. УНІАН. Концерт Івана ГАНЗЕРИ, переможця національного телевізійного вокального шоу «Голос країни», відбувся 17 жовтня у Будинку культури села Калинове Борівського району.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
Іван заспівав разом із місцевими виконавцями, з якими виступав у період роботи в сільському клубі рідного села.
Концерт був присвячений підписанню співаком і продюсерською компанією контракту, завдяки якому 23-річний виконавець матиме можливість виступати вже на міжнародному рівні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter