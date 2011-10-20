Металіст у меншості розгромив шведів

Харків`яни очолили групу G

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Швеції завершився матч групового турніру Ліги Європи між місцевим Мальме та харківським Металістом. Рахунок гри 1:4. Голи забили: Хамад 22 – Крістальдо 32, Фініньйо 45, Едмар 57, Девіч 73. Харків’яни з 37-ї хвилини грали в меншості. За грубу гру було вилучено Крістальдо. Завдяки перемозі над шведським клубом Металісту очолив групу G.

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