Металіст у меншості розгромив шведів

21:48, 20 жовтня 2011
Харьків
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Харків`яни очолили групу G

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Швеції завершився матч групового турніру Ліги Європи між місцевим Мальме та харківським Металістом. 

Рахунок гри 1:4.

Голи забили: Хамад 22 – Крістальдо 32, Фініньйо 45, Едмар 57, Девіч 73.

Харків’яни з 37-ї хвилини грали в меншості. За грубу гру було вилучено Крістальдо.

Завдяки перемозі над шведським клубом Металісту очолив групу G.

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