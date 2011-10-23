Завтра на сході без опадів

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. На Закарпатті та місцями у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області у понеділок вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.