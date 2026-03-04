Тепер краще розуміє: Мерц пояснив Трампу, що поставлено на карту для України, - Politico

Мерц перед камерами не суперечив Трампу, але за закритими дверима пояснював главі Білого дому, що означають для України територіальні поступки Кремлю.

Зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті порушила два важливих питання, в тому числі і щодо України.

Як пише видання Politico, перше полягає в тому, наскільки далеко Мерц готовий зайти, щоб залишитися в хороших відносинах з Трампом, друге - якою політичною ціною.

Відео дня

У чому полягає стратегія Мерца

Видання акцентувало, що Мерц мовчав, коли Трамп погрожував "ембарго" Іспанії за недостатнє фінансування оборони, а також коли глава Білого дому розносив в пух і прах прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

"Мовчання Мерца було частиною очевидної стратегії: ніколи не суперечити Трампу перед камерами і намагатися в приватних розмовах переконати прийняти точку зору Німеччини", - написали журналісти.

Ця точка зору головним чином стосувалася двох тем - України і зовнішньої торгівлі. Саме ці питання, як зазначило видання, багато в чому залежать від часто принизливого балансування у відносинах з образливим і непередбачуваним Трампом.

Видання зазначило, що Мерцу вдалося привернути до себе Трампа, який назвав його навіть "другом" і похвалив за "дійсно відмінну роботу". Трамп також висловив подяку канцлеру за те, що в питанні Ірану він "дуже люб'язний".

Це, по суті, і була стратегія Мерца перед початком переговорів з Трампом, підкреслило видання.

Що було за закритими дверима

Після зустрічі з Трампом Мерц заявив, що захищав Стармера перед Трампом, сказавши йому, що британський лідер "вносить дійсно дуже, дуже великий, дуже, дуже цінний внесок у допомогу і в припинення війни в Україні, тому критика на його адресу невиправдана".

Ключовим моментом, за словами Мерца, було не виправляти Трампа перед камерами:

"Я робив це за закритими дверима, тому що не хотів розігрувати конфлікт на відкритій сцені".

Питання України

Мета Мерца під час візиту полягала в тому, щоб переконати Трампа чинити більш агресивний тиск на російського диктатора Володимира Путіна за допомогою санкцій, щоб покласти край війні Кремля проти України.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", - сказав Мерц.

Мерц також розповів, що показав Трампу карту лінії фронту в Україні і що у нього склалося враження, "що президент тепер краще розуміє, що поставлено на карту для цієї країни", коли мова йде про необхідність уникати територіальних поступок.

Також Мерц сказав, що піднімав питання про необхідність приєднання Європи до мирних переговорів, які тривають між Росією і Україною за посередництва США:

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру".

Видання підсумувало, що збереження можливості переконати Трампа з питання України - ось чому Мерц уникає відкритої конфронтації.

Зустріч Мерца і Трампа

Вчора з приводу зустрічі Мерца і Трампа видання Politico писало, що канцлер встановив досить хороші відносини з президентом США і скористається цим, щоб схилити його на свою сторону з двох найголовніших для Європи питань - підтримки України і введення мит.

Також повідомлялося, що Трамп пригрозив розірвати торгівлю з Іспанією і розкритикував Стармера за відмову підтримати удари по Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: