Втрати нафтовидобутку в південному Іраку можуть зрости до 3 млн барелів на добу з поточного рівня 4,3 млн барелів.

Якщо війна в Ірані триватиме, видобуток нафти Іраку обвалиться майже на три чверті, оскільки родовища закриваються через брак складських потужностей і порожніх суден, пише Financial Times.

Ірак є одним з ключових членів ОПЕК+ і входить у ТОП-5 країн світу за видобутком нафти.

За словами іракського чиновника, виробництво на родовищі Румайла, одному з найбільших у світі, почало зупинятися, разом з родовищами Вест-Курна 2 і Майсан. Наразі скорочення становить 700 тис. барелів на добу на родовищі Румайла, 460 тис. барелів на добу на родовищі Західна Курна і 325 тис. барелів на добу на родовищі Майсан.

За словами Річарда Бронза з Energy Aspects, втрати нафтовидобутку в південному Іраку можуть зрости до 3 млн барелів на добу з поточного рівня 4,3 млн барелів на добу.

Як пише Reuters, таке скорочення можливе, якщо нафтові танкери не зможуть вільно проходити через Ормузьку протоку і діставатися портів завантаження. Внаслідок перебоїв з експортом через протоку запаси нафти в південних портах Іраку зросли до критичного рівня.

Зазначається, що в січні Ірак видобував близько 4 млн барелів на добу. Родовище Мейсан до скорочення забезпечувало 650 тис. барелів на добу.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану фактично паралізувала енергетичний експорт із Близького Сходу: Тегеран атакує судна й енергетичну інфраструктуру, закриває судноплавство в Перській затоці та змушує країни – від Катару до Іраку – зупиняти видобуток.

Рух через Ормузьку протоку був перекритий уже четвертий день після того, як Іран атакував п’ять суден. Це заблокувало один із ключових світових маршрутів, через який проходить близько 20% глобальних поставок нафти та скрапленого природного газу.

Вплив війни в Ірані на енергоринок

Як писав УНІАН, у вівторок, 3 березня, ціни на нафту продовжили зростати через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Компанія Bernstein 2 березня підвищила свій прогноз середньої ціни на нафту Brent у 2026 році з 65 до 80 доларів за барель. Вона допускає, що в разі затяжного конфлікту допускає зростання котирувань до 120–150 доларів за барель.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) погрожує підняти ціни на нафту до 200 доларів. Тегеран націлився на інфраструктуру, критично важливу для світових нафтових постачань.

