За його словами, місія була спланована та виконана таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення.

Президент Дональд Трамп у понеділок надіслав Конгресу офіційне повідомлення про удари США проти Ірану, в якому спробував виправдати військові дії. Зі змістом листа ознайомився телеканал Fox News.

У листі Трамп повідомив тимчасовому голові Сенату Чаку Грасслі, що "в цих ударах не використовувалися наземні сили США" і що місія "була спланована та виконана таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, стримати майбутні атаки та нейтралізувати зловмисну діяльність Ірану".

Трамп написав, що поки що неможливо визначити повний масштаб військових операцій проти Ірану, і що американські сили готові вжити подальших дій.

"Хоча Сполучені Штати прагнуть швидкого та міцного миру, наразі неможливо передбачити повний масштаб та тривалість військових операцій, які можуть бути необхідними", – написав Трамп.

За його словами, збройні сили Сполучених Штатів "лишаються готовими вжити заходів, якщо це буде необхідно, для реагування на подальші загрози та напади на Сполучені Штати або їхніх союзників та партнерів, а також забезпечити, щоб уряд Ісламської Республіки Іран перестав бути загрозою для США, їхніх союзників та міжнародної спільноти".

"Я керував цими військовими діями відповідно до мого обов’язку захищати інтереси американців та Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також задля сприяння національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – додав він.

Трамп додав, що діяв відповідно до своїх конституційних повноважень як головнокомандувача та голови виконавчої влади щодо ведення зовнішніх відносин Сполучених Штатів.

Президент також звинуватив Іран у тому, що він є одним з найбільших держав-спонсорів тероризму у світі, і заявив, що "іранський режим продовжує шукати засоби для володіння та застосування ядерної зброї".

"Незважаючи на неодноразові зусилля моєї адміністрації щодо досягнення дипломатичного вирішення проблеми зловмисної поведінки Ірану, загроза для Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів стала неприйнятною", – продовжив він.

Вибори у США

Нагадаємо, що за даними ЗМІ Дональд Трамп готує собі наступника на вибори 2028 року і все активніше обговорює це питання з радниками. Вказується, що він все частіше ставить питання про те, хто повинен очолити список кандидатів від Республіканської партії на пост президента в 2028 році. Сам він вважає, що найкращими кандидатами є віцепрезидент Джей Ді Венс і радник з національної безпеки Марко Рубіо.

