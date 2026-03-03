Росія розчарована атаками на Іран, але безсила допомогти йому, - Вloomberg

Путін має мало військових можливостей, навіть якби Іран звернувся по допомогу.

Росія розчарована атаками США та Ізраїлю на Іран, але безсила допомогти своєму союзнику. У Кремлі побоюються, що надання військової допомоги негативно вплине на її можливості на українському фронті, пише агенція Вloomberg з посиланням на п’ять джерел, знайомих з цим питанням.

"Попит на ракети ППО з боку країн Перської затоки, які стикаються з атаками Ірану, означає, що для України може бути менше ресурсів, продажі американської зброї для використання Києвом можуть сповільнитися, якщо війна на Близькому Сході затягнеться", - сказали двоє джерел.

Хоча лідер Кремля Володимир Путін, можливо, не знав усіх масштабів планів президента США Дональда Трампа, ізраїльські колеги чітко натякали російським чиновникам на серйозність його намірів в Ірані за кілька тижнів до операції, повідомили інші люди, обізнані з цим питанням. За їх словами, це може пояснити, чому Путін мало що зробив для допомоги Тегерану, окрім критики операції.

На практиці Росія має мало важелів впливу. Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали новий пакт про стратегічну співпрацю в Москві в січні минулого року, хоча він не містив пункту про взаємну оборону, подібного до того, який російський лідер підписав з північнокорейським лідером Кім Чен Ином сім місяців тому.

"Після того, як Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану в червні минулого року, Путін заявив, що Тегеран не просив жодної оборонної допомоги від Москви. З огляду на величезні втрати озброєння російської армії у війні в Україні, яка триває вже п'ятий рік, Путін має мало військових можливостей, навіть якби Іран звернувся по допомогу. Нездатність російських систем ППО С-300 стримувати атаки США та Ізраїлю також є ганьбою для Москви", - йдеться у матеріалі.

Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія Євразія з Берліна вважає, що суперечки щодо законності дій США в Ірані також можуть бути вигідними для Москви.

На його думку, Близький Схід, ймовірно, отримає пріоритет щодо обмежених поставок ракет ППО Patriot американського виробництва, що є "поганою новиною для України".

Водночас, на думку Емілі Ферріс, старшого наукового співробітника Королівського об'єднаного інституту військових сил у Лондоні, війна в Ірані навряд чи вплине на здатність Росії воювати в Україні. За її словами, Росія локалізувала виробництво іранських безпілотників Shahed і більше не залежить від поставок з Тегерана.

Як повідомляв УНІАН, Трамп у понеділок надіслав Конгресу офіційне повідомлення про удари США проти Ірану, в якому спробував виправдати військові дії.

У листі він заявив, що "в цих ударах не використовувалися наземні сили США" і що місія "була спланована та виконана таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, стримати майбутні атаки та нейтралізувати зловмисну діяльність Ірану".

Він також звинуватив Іран у тому, що він є одним з найбільших держав-спонсорів тероризму у світі, і заявив, що "іранський режим продовжує шукати засоби для володіння та застосування ядерної зброї".

Ситуація навколо Ірану на цей момент

Через постійні атаки Ірану на сусідні країни, в яких розміщуються американські військові бази, у союзників Штатів можуть закінчитись ракети для систем Patriot. Катар, Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати активно використовують американську ППО для захисту.

Сам Іран став погрожувати Європі ударами в разі приєднання до війни на Близькому Сході. Іранські ударні дрони вже атакували базу британських ВПС Акротірі на Кіпрі.

Своєю чергою Греція стала на захист Кіпру від іранських атак. Країна відправила туди новітній фрегат Kimon.

