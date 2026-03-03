Туск натякнув, що Польща буде прагнути створити власну ядерну зброю

Раніше президент Франції запропонував тимчасово розмістити винищувачі з ядерною зброєю на території країн-союзників.

Польща в кінцевому підсумку буде прагнути того, щоб отримати власну ядерну зброю. Про це пише Bloomberg, аналізуючи заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Польща дуже серйозно ставиться до ядерної безпеки. У міру зростання наших автономних можливостей ми будемо прагнути підготувати Польщу до максимально автономних дій у цьому питанні в майбутньому", - сказав він.

За словами Туска, Польща "не буде пасивною". Він підкреслив, що Варшава буде розвивати проекти в сфері атомної енергетики.

В агентстві нагадали, що 2 березня прем'єр Польщі заявив, що його країна веде переговори з Францією про розширення "ядерного парасольки". Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував тимчасово розмістити винищувачі з ядерною зброєю на території країн-союзників.

Туск додав, що він також контактував з іншими європейськими союзниками, включаючи Швецію і Данію, які проявили інтерес до цього питання. За словами прем'єра Польщі, наступний раунд переговорів відбудеться на саміті з атомної енергетики в Парижі 10 березня.

Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок

Раніше президент Франції Еммануель Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі країни. Він підкреслив, що Париж більше не буде повідомляти цифри, що стосуються ядерного арсеналу Франції.

Ці слова були висловлені на тлі зростаючої невпевненості з боку європейських лідерів у зобов'язаннях США захищати Європу під своїм власним "ядерним парасолькою".

