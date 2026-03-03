США та Ізраїль завдали удару по будівлі в Ірані, в якій обирали нового голову країни, - ЗМІ

Рада експертів складається з 88 членів, які відповідають за обрання нового аятоли.

США та Ізраїль завдали удару по будівлі Ради експертів в Ірані, яка відповідає за обрання нового аятоли. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що будівля розташована в місті Кум. Іранські ЗМІ та користувачі соцмереж публікують кадри, на яких видно руйнування після удару.

Джерело розповіло журналістам Times of Israel, що ВПС Ізраїлю завдали удару по будівлі, де перебували високопоставлені священнослужителі, які повинні були обрати нового верховного лідера Ірану. За його словами, Рада експертів складається з 88 членів, проте поки невідомо, скільки з них перебувало в будівлі під час удару.

Нагадаємо, що 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був ліквідований верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За його словами, разом з Хаменеї були ліквідовані й інші високопоставлені іранські чиновники.

Вранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Хаменеї. Зокрема, державне інформаційне агентство Fars News Agency повідомило, що Хаменеї був убитий "у своєму кабінеті в будинку лідера" під час "виконання своїх обов'язків" вранці 28 лютого.

Іран погрожує Європі ударами в разі приєднання до війни

Раніше представник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран буде розцінювати будь-які дії країн Європи на Близькому Сході як "акт війни". Він пригрозив атаками на європейські держави в разі їх приєднання до бойових дій.

За словами Багаї, як провокація можуть сприйматися навіть оборонні заходи європейських країн. Він підкреслив, що такі дії можуть стати причиною для атак з боку Ірану.

