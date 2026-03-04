Мерц після зустрічі з Трампом: Без Європи не буде мирної угоди щодо України

Мерц закликав до участі Європи у переговорах щодо України та посилення тиску на Москву для досягнення тривалого миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня заявив, що будь-які угоди щодо України, укладені без участі європейських країн, не будуть прийнятними.

Як заявив Мерц на брифінгу за підсумками зустрічі, Європа має бути залучена до мирних переговорів між РФ та Україною, оскільки лише за участі Європи мир може бути тривалим та легітимним.

"Без участі європейців угоди не буде", – наголосив канцлер.

Відео дня

Мерц також підкреслив необхідність посилення тиску на Москву:

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву".

Він додав, що внесок Європи у безпеку України, відновлення та європейську інтеграцію є незамінним для стабільного миру.

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - зазначив Мерц.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті порушила два важливих питання, в тому числі і щодо України. Перше полягає в тому, наскільки далеко Мерц готовий зайти, щоб залишитися в хороших відносинах з Трампом, друге - якою політичною ціною.

Мета Мерца під час візиту полягала в тому, щоб переконати Трампа чинити більш агресивний тиск на російського диктатора Володимира Путіна за допомогою санкцій, щоб покласти край війні Кремля проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: