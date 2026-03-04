'Епічна лють': США знищили 17 іранських кораблів і один підводний човен

Понад 200 літаків завдали ударів по майже 2 тисячах цілей, Іран відповів сотнями ракет і тисячами дронів.

Сполучені Штати заявили про знищення 17 іранських кораблів та одного підводного човна від початку операції "Епічна лють". Також американські військові здійснили удари майже по двох тисячах цілей, заявив очільник United States Central Command адмірал Бредлі Купер у соцмережі X.

За його словами, США зосереджуються на ураженні всіх об’єктів, які можуть становити загрозу для американських сил.

"Ми зосереджені на всьому, що може стріляти по нас… Ми також топимо флот Ірану – цілий флот. Наразі ми знищили 17 іранських кораблів, включаючи найбоєздатніший іранський підводний човен, у якого тепер вибоїна в борту", - заявив Купер

Адмірал також повідомив, що в межах операції активно застосовуються стратегічні бомбардувальники Northrop B-2 Spirit та Rockwell B-1 Lancer.

За даними CENTCOM, до операції залучено понад 50 тисяч американських військовослужбовців і більше ніж 200 військових літаків. Удари по іранських цілях здійснюються цілодобово.

"Ми вже уразили близько 2 тисяч цілей, використавши понад 2 тисячі боєприпасів. Ми серйозно послабили протиповітряну оборону Ірану та знищили сотні іранських балістичних ракет, пускових установок та безпілотників".

Купер також заявив, що з початку операції Іран у відповідь випустив понад 500 балістичних ракет і більш як 2 тисячі безпілотників проти американських сил, Ізраїлю та союзників США.

Нагадаємо, президент США в офіційному повідомленні Конгресу про удари по Ірану спробував виправдати військові дії. За його словами, місія "була спланована та виконана таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, стримати майбутні атаки та нейтралізувати зловмисну діяльність Ірану".

Військово-повітряні сили, Військово-морський флот і керівництво Ірану зникли й тому вони хочуть переговорів, але Трамп сказав, що вже запізно. В коментарі CNBC він заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре" та навіть випереджає графік.

