США готові залучити ВМС для супроводу танкерів через Ормузьку протоку, - Трамп

За словами очільника Білого дому, незалежно від обставин, США забезпечать вільний потік енергії до світу.

За необхідності ВМС США розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку, написав в соцмережі Truth Social очільник Білого дому Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, США готові залучити збройні сили для забезпечення безперебійного транзиту через критично важливі водні шляхи.

"З негайним вступом в силу я доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) надати за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всіх морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку", - повідомив Трамп.

Відео дня

Він підкреслив, що метою цих дій є підтримання вільного потоку енергії на світові ринки.

"В разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу", - пообіцяв президент США.

Атаки США на Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що телеканал Fox News зазначає, що президент США в офіційному повідомленні Конгресу про удари по Ірану спробував виправдати військові дії. У листі Трамп повідомив тимчасовому голові Сенату Чаку Грасслі, що "в цих ударах не використовувалися наземні сили США". За словами очільника Білого дому, місія "була спланована та виконана таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, стримати майбутні атаки та нейтралізувати зловмисну діяльність Ірану". Трамп додав, що США наразі "не можуть передбачити тривалість військових операцій, які можуть бути необхідними".

Також ми писали, що за словами Трампа, Іран хоче відновлення переговорів зі США, але Вашингтон проти цього. Зокрема, очільник Білого дому зауважив, що протиповітряна оборона, Військово-повітряні сили, Військово-морський флот і керівництво Ірану зникли й тому вони хочуть переговорів, але він сказав, що вже запізно. В коментарі CNBC Трамп сказав, що операція США в Ірані "просувається дуже добре" та навіть випереджає графік. За словами президента США, режим в Ірані є одним з найжорстокіших в історії.

Вас також можуть зацікавити новини: