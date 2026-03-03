Трамп наказав припинити угоди з Іспанією: вже є реакція Мадрида

Президент США також розкритикував британців і назвав прем’єра Кіра Стармера "не Черчиллем".

Лідер США Дональд Трамп пригрозив розірвати торгівлю з Іспанією та розкритикував Кіра Стармера через відмову підтримати удари по Ірану. Причиною став демарш європейських союзників, які відмовилися підтримати повітряні операції США проти Ірану. Президент США після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом назвав позицію Мадрида "жахливою", адже Іспанія заборонила американцям використовувати свої авіабази для атак на Іран.

"Я, чесно кажучи, дав вказівку Скотту Бессенту, міністру фінансів, припинити всі угоди з Іспанією. Так що ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо ніяких справ з Іспанією", – сказав Дональд Трамп.

Він навіть натякнув на можливість ігнорувати суверенітет союзника. За його словами, США можуть просто прилетіти та скористатися базами, якщо захочуть.

Відео дня

"Іспанія фактично заявила, що ми не можемо використовувати їхні бази тощо. Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти і використовувати її. Ніхто не буде нам казати, щоб ми її не використовували. Але нам це і не потрібно", - зазначив лідер США.

Лондону теж дісталося від голови Білого дому. Трампа обурило рішення Кіра Стармера передати острови Чагос під юрисдикцію Маврикію. Саме там розташована стратегічна база США Дієго-Гарсія.

"Це не Вінстон Черчилль", – підкреслив Трамп.

А ось Німеччину Трамп він похвалив. За його словами, Берлін "чудово впорався" з реакцією на удари по іранських цілях. Натомість поведінку Лондона та Мадрида він назвав шокуючою.

Реакція Мадрида на заяву Трампа

Своєю чергою уряд Іспанії наголосив, що він є "ключовим членом НАТО" та "експортним центром ЄС".

"Іспанія дотримується своїх зобов'язань і є надійним торгівельним партнером для 195 країн світу, включаючи США, з якими ми підтримуємо історичні та взаємовигідні торгівельні відносини. Якщо адміністрація США бажає переглянути їх, вона повинна зробити це, поважаючи автономію приватних компаній, міжнародне право та двосторонні угоди між Європейським Союзом та США", - йдеться у пресреліз уряду, повідомляє El Paise.

Уряд все ще сподівається, що ця погроза зрештою не виправдається, як і попередні, висловлені президентом США щодо тарифів на Іспанію.

Що передувало скандальній реакції Трампа

Напередодні, 2 лютого, Іспанія заявила, що не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран. Американським літакам довелось повертатись на базу у німецькому Рамштайні.

Велика Британія теж не хотіла давати дозвіл на використання своїх баз, але згодом погодилась.

Тим часом Іран погрожує ЄС ударами в разі приєднання до війни на Близькому Сході. В якості як провокації Іран може сприймати навіть оборонні заходи європейських країн.

Вас також можуть зацікавити новини: