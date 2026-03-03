Новим Верховним лідером Ірану призначено сина Алі Хаменеї, - ЗМІ

Наступним верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї.

Рада експертів обрала Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним верховним лідером Ірану, повідомляє Iran International.

Рішення про призначення Моджтаби Хаменеї було ухвалене Асамблеєю експертів - органом, який за конституцією відповідає за обрання верховного лідера країни.

За інформацією журналістів опозиційного медіа, на членів асамблеї активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Силова структура наполягала на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї.

Моджаба Хаменеї: біографія

Другий син верховного лідера аятолли Алі Хаменеї, Моджтаба, народився в Мешхеді в 1969 році. Він вивчав теологію під керівництвом свого батька та інших впливових вчителів і став священнослужителем. Він викладав теологію в семінарії в Кумі.

За даними Hindusian Times, він має трьох дітей від своєї дружини Захри Хаддад-Адель.

Видання розповіло, що під час виборів в Ірані в 2005 і 2009 роках Моджтаба був прихильником Махмуда Ахмадінежада і, як стверджується, також брав участь у його перемозі в 2009 році.

Після його перемоги в червні 2009 року спалахнули протести, і, як повідомляється, Моджтаба очолював їхнє придушення.

Смерть Алі Хаменеї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці, 1 березня. Він правив Іраном протягом 37 років. Це сталося в результаті атаки США та Ізраїлю на резиденцію Хаменеї.

Раніше ЗМІ писали, що в перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один з членів Ради вартових конституції.

Також ми писали, що іранські державні ЗМІ повідомили про смерть вдови лідера Ірану Мансуре Ходжасте. Відомо, що вона померла від отриманих травм в результаті атак з боку Ізраїлю і США.

Мансуре Ходжасте народилася в 1947 році в перській релігійній родині в Мешхеді. Її батьком був відомий бізнесмен Мохаммед Есмаїл Ходжастех Багерзаде. Мансуре вперше зустрілася з Алі Хаменеї на приватній церемонії в 1964 році, а в 1965 вони одружилися. У покійних подружжя шестеро дітей - чотири сини і дві дочки.

