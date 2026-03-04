Скільки Путін платить за війну в Україні: аналітики назвали нечувані суми

Аналітики оцінили всі витрати Росії і відзначили, що основна їх частина припадає на звичайних росіян, а не на главу Кремля.

У міру того, як війна Росії проти України затягується, постає головне питання - наскільки дорого це обходиться Кремлю.

Оглядачі Defense News Девід Хендерсон і Райан Салліван проаналізували і з'ясували, що на даний час ціна становить близько $2,5 трлн.

"Це, звичайно, не означає, що Путін поніс більшу частину цих витрат", - зазначили оглядачі.

У звіті аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень від січня 2026 року вказується, що на війні проти України вже вбито 325 тис. росіян, ще 875 тис. поранено або зникло безвісти. Для порівняння, в 10-річній війні в Афганістані загинуло близько 15 тис. радянських військових.

Як економісти оцінюють втрати і поранення

Економісти розраховують оцінки VSL (вартість життєвого ресурсу) шляхом аналізу повсякденних компромісів, які люди роблять між доходом і змінами ймовірності смерті.

Десятиліття досліджень економістів показали, що американці в середньому готові платити близько $140 за кожне зниження ризику смертельного результату на 100 тис. осіб. Це відповідає VSL у розмірі $14 млн (у цінах 2026 року).

"Але це для американців. Які значення для росіян?", - задалися питанням оглядачі.

Втрати Росії в живій силі

Вони пояснили, що оцінки VSL в різних країнах безпосередньо залежать від доходу на душу населення. Наприклад, 10-відсоткове збільшення доходу підвищує VSL на 10%, а при зниженні - навпаки. Дохід на душу населення в Росії становить 18,3% від доходу в США. Це дозволяє припустити, що вартість людських життів росіян повинна становити приблизно $2,6 млн.

"Таким чином, загальні втрати від ліквідації російських військових становлять: 325 000 x $2,6 млн = $845 млрд", - підрахували оглядачі.

Що стосується оцінки втрат для 875 тис. поранених росіян, економісти застосовують аналогічні методи для оцінки збитків від травм. Міністерство транспорту рекомендує використовувати значення 10,5% від вартості поранених для "серйозних" травм. Це складе близько $270 тис. на кожного пораненого росіянина.

"Отже, загальні втрати від поранених російських солдатів становлять: 875 000 x $270 тис. = $236 млрд", - підрахували журналісти.

Фінансові втрати Росії в Україні

До інших прямих військових витрат відносяться втрати техніки та фінансування військових операцій (паливо та боєприпаси). Мінфін Росії задокументував такі втрати: 12 000 танків, 24 000 броньованих бойових машин і 400 літаків. Загальні втрати російської техніки оцінюються в $125 млрд.

У звіті RAND від грудня 2023 року дослідники оцінили оперативні витрати Росії в Україні в $3,1 млрд на місяць.

"Екстраполюючи цю суму на 4 роки війни, отримуємо суму $149 млрд оперативних витрат Росії", - зазначили оглядачі.

Загальний вплив війни на російську економіку

Після вторгнення Росія зіткнулася з багатьма економічними труднощами. Міжнародні санкції та масовий відтік 650 тис. росіян за кордон поглибили економічні проблеми. Крім того, різні міжнародні організації заморозили фінансові активи на суму $340 млрд. Більш того, у звіті Світового банку від жовтня 2025 року задокументовано серйозний тиск на поточну російську економіку, включаючи річну інфляцію в 9,5% і процентні ставки в 20%.

Відзначається, що поки аналітикам складно отримати точну оцінку економічних втрат.

"Для спрощення завдання ми зупинимося на дослідженні, проведеному в липні 2025 року вченими з університету в Берклі... Їхні оцінки показують, що втрати ВВП Росії після вторгнення в середньому становлять $281 млрд на рік. Використовуючи ці значення, отримуємо сукупні втрати ВВП у розмірі $1,124 трлн з моменту вторгнення", - написали оглядачі.

Вони деталізували, що загальні втрати Росії, включаючи втрати техніки та оперативні витрати, а також втрати ВВП, становлять близько $2,5 трлн.

"Щоб уявити цю цифру в перспективі, зазначимо, що вона перевищує ВВП Росії в $2,2 трлн", - написали оглядачі.

Як ці втрати співвідносяться з вигодами

"Ми вимірюємо "вигоди" як захоплення українських земель Путіним. За оцінками Інституту вивчення війни, Росія з початку війни окупувала близько 72 519 кв км території. Завоювання території такого розміру обійшлося приблизно в $90 млн за кв км у вигляді крові і матеріальних втрат.

"Ці витрати лягають на росіян в основному через мобілізацію і зниження рівня життя, і не лягають в тій же мірі на самого Путіна. Наполеону, винахіднику сучасної військової служби, одного разу сказали, що запланована операція обійдеться занадто дорого", - підсумували оглядачі.

Втрати Росії в Україні

24 лютого генерал армії Микола Маломуж повідомляв, що Силам оборони України за чотири роки війни вдалося знищити понад 1,2 млн окупантів, це фактично чисельність двох російських армій.

"Сили оборони України на сьогоднішній день знищили практично дві російські армії, які наступали на нашу країну (1 261 000 осіб). На той момент на нас наступала 650-тисячна армія. Сьогодні її немає", - сказав він

