ОАЕ розглядають можливість удару по Ірану, - Axios

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових заходів для припинення атак дронами і ракетами з боку Ірану.
Про це повідомляє видання Axios із посиланням на два джерела, обізнаних з цим питанням. Зазначається, що Емірати є найбільш постраждалою країною регіону від атак Тегерана за час війни на Близькому Сході – більше, ніж Ізраїль.
"Удар Еміратів по Ірану буде безпрецедентним. Той факт, що він розглядається, свідчить про величезне обурення країн Перської затоки іранськими атаками, спрямованими на цивільну інфраструктуру та нафтогазові об'єкти", – додає видання.
Джерело повідомило, що ОАЕ розглядають можливість вжиття "активних оборонних заходів проти Ірану".
"Хоча країна жодним чином не брала участі у війні, вона все одно зазнала 800 ударів. В ОАЕ вважають, що жодна країна світу не проігнорувала б необхідність переоцінити свою оборонну позицію за таких обставин", – пояснив співрозмовник журналіста.
Раніше Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що країна зберігає за собою право на самооборону. Однак поки що там "не ухвалили жодного рішення про зміну своєї оборонної позиції у відповідь на неодноразові атаки Ірану".
Ізраїльські чиновники вважають, що Саудівська Аравія також може вжити військових заходів у відповідь на іранські атаки.
Війна на Близькому Сході
У перший день операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран атакував ОАЕ, Кувейт, Катар і Бахрейн. На другий день удари поширилися також на Оман і Саудівську Аравію.
Крім того, іранські ударні дрони атакували базу британських ВПС Акротірі на Кіпрі. Греція відправила новітній фрегат Kimon, а також фрегат класу Hydra (MEKO 200HN) та два винищувачі F-16 на захист Кіпру.
Тим часом Іран вже погрожує атаками по країнах Європи, якщо вони долучаться до бойових дій на Близькому Сході. При чому "актом війни" там планують вважати навіть оборонні дії.