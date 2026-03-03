Економіка ЄС зможе пережити війну в Ірані, але тільки за однієї умови, - Bloomberg

Відзначається, що постійний шок на ринку нафти в розмірі 10 доларів за барель призведе до зростання інфляції.

Війна на Близькому Сході матиме непоправний вплив на світову економіку, в тому числі і на Європейський Союз. Наступні чотири тижні покажуть, чи загрожує Європі нова криза або лише тимчасове уповільнення відновлення.

Видання Bloomberg пише, що удари по Ірану вже призвели до різкого зростання цін на енергоносії. Більш тривала кампанія ризикує зірвати відновлення єврозони і знову підвищити інфляцію, з якою Європейський центральний банк наполегливо боровся.

На думку Карстена Бжескі з ING, залежність від близькосхідних нафти та газу робить європейську економіку найбільш уразливою до наслідків війни в Ірані.

"Якщо конфлікт буде короткочасним, а ціни на енергоносії зростуть лише на короткий час, збитки будуть обмеженими. Однак затяжна війна, яка призведе до збереження високих цін на нафту і газ, може змусити уряди витрачати більше коштів, щоб захистити виборців від зростання цін, і чинити тиск на діючих лідерів", - зазначили експерти Bloomberg Economics Антоніо Баррозу і Сімона Делле Кьяйе.

Цього року ситуація в Європі виглядала обнадійливою: збільшення державних витрат у Німеччині та інших країнах мало підтримати помірне економічне зростання та інфляцію, що відповідає меті ЄЦБ у 2%. Водночас поки що немає підстав для паніки з приводу того, що єврозона збилася з курсу.

За оцінками Morgan Stanley, як правило, постійний шок на ринку нафти в розмірі 10 доларів за барель призведе до зростання інфляції в єврозоні на 0,4 процентного пункту. Водночас економічне зростання знизиться на 0,15 процентного пункту.

Згідно з останніми прогнозами ЄЦБ, споживчі ціни будуть нижчими за цільовий рівень до 2028 року, а зростання прискориться до 1,4% наступного року з 1,2% у 2026 році.

Економіка країн ЄС - останні новини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "певні сектори" економіки країни перебувають у "дуже критичному" стані.

15 січня стало відомо, що в 2025 році валовий внутрішній продукт Німеччини зріс на 0,2% після двох років скорочення. Таким чином, Берлін зміг подолати тривалий промисловий спад.

Крім того, економіка Євросоюзу в цілому страждає через торговельну війну, розв'язану президентом США Дональдом Трампом. Так, американський лідер рекомендував ввести мита в розмірі 50% на товари з ЄС.

Це рішення Трампа завдасть нищівного удару по ключових виробничих секторах, включаючи автомобілебудування, аерокосмічну промисловість, хімічну промисловість та інші товари.

