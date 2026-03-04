Повністю знищуються: військовий розповів про спроби окупантів підійти до Костянтинівки

Всі малі групи окупантів, які намагаються просочитися в бік Костянтинівки, повністю знищуються.

Російські окупанти продовжують спроби просунутися до міста Костянтинівка та на його околиці, але ситуація контрольована українськими військовими.

Про це сказав командир 3-го механізованого батальйону 44-ої ОМБр В'ячеслав (Грач) Гудзь в етері Київ24. Він зауважив, що всі малі групи окупантів, які намагаються просочитися в бік Костянтинівки, на даний час повністю знищуються.

"Накопичення звичайно є. Ворог так само зараз перекидає все більше своєї живої сили. І буде збільшувати свої атаки для просування в напрямку населеного пункту Костянтинівка поо всіх флангах", - деталізував військовий.

Гудзь спрогнозував, що зі зміною погоди окупанти продовжить використовувати тактику інфільтрації на цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси, мета росіян полягає у тому, щоб до кінця березня - початку квітня вийти на адмінмежі Донецької області, а також максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

3 березня аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що окупанти змогли просунутися біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Це відбулося у Краматорському і Покровському районах.

"Ворог просунувся поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному", - йдеться у повідомленні.

