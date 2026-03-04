В російських дронах, які атакують Україну, знайдено німецькі деталі, - DW

В дроні "Герань" російського виробництва були виявлені транзистори німецької компанії Infineon Technologies.

У російських безпілотниках, які атакують українські міста, виявлено компоненти німецьких виробників, повідомляє Deutsche Welle.

В матеріалі зазначається, що ще в січні поточного року деякі німецькі ЗМІ розповідали, що ці деталі було виявлено в російському безпілотнику "Герань-5".

Додається, що телеканал ntv, а згодом і інші німецькі ЗМІ розповіли, що в дроні російського виробництва були виявлені транзистори німецької компанії Infineon Technologies, а також інші компоненти іноземного виробництва.

Відео дня

Видання зазначило, що ці дані підтвердила й українська розвідка. Більше того, в ГУР Міноборони України оприлюднили детальний перелік усіх іноземних компонентів, виявлених на сьогоднішній день у російській військовій техніці.

За даними української розвідки, більшість іноземних компонентів у російській військовій техніці походить із США та Китаю. Однак, на сайті War and Sanctions в категорії "Вироблено в Німеччині" перелічено 137 компонентів, більше половини з яких було виявлено в безпілотних літальних апаратах.

Видання додало, що решту німецьких компонентів було знайдено в ракетах, радіолокаційному обладнанні, військових транспортних засобах та вертольотах.

"Транзистори є найбільш часто використовуваними німецькими компонентами, їх кількість становить близько 50 одиниць", - йдеться в статті.

Видання поділилося, що інші компоненти включають насоси, індуктори, генератори, конденсатори, трансформатори та батареї.

Як вказується в публікації, "найпопулярнішим" німецьким виробником є баварська компанія Infineon Technologies. Приблизно 58 із 137 компонентів, переважно транзистори, були вбудовані в дрони. Інші компоненти були вироблені німецькими компаніями TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch та Pierburg, дочірньою компанією Rheinmetall Group.

На запит видання українська розвідка надала десятки прикладів транзисторів Infineon, виявлених у російських дронах "Герань", які є модифікацією іранських дронів Shahed.

"Транзистори – це крихітні мікрочіпи, модель і серійні номери яких можна побачити лише під мікроскопом", - поділилося видання.

За даними ГУР Міноборони України, система управління кожного дрона "Герань", починаючи з моделі "Герань-2", використовує від 8 до 12 транзисторів німецького виробництва.

Видання зазначило, що в серпні 2025 року заступник голови військової розвідки України Вадим Скібицький повідомив, що Росія планує виробляти 40 000 дронів "Герань-2" на рік. Припускається, що для цього Росії знадобиться майже півмільйона транзисторів.

Представник української розвідки розповів виданню, що Росія намагається зменшити свою залежність від західних компонентів для виробництва дронів.

"У 2023 році частка американських компонентів у деяких типах дронів Shahed-136 досягала 80%, але зараз до 60% походить з Китаю", - поділився він.

Водночас, за його словами, російські виробники не поспішають замінювати німецьку якість на китайські альтернативи, які вважаються гіршими:

"Транзистори Infineon використовуються в багатьох побутових приладах і приладдях, і, очевидно, що вони не мають проблем із закупівлею необхідної кількості".

Видання визнає, що замовити ці транзистори в Інтернеті не складно. Наприклад, на eBay їх можна легко придбати за ціною близько 29,90 доларів за 5 штук. Примітно, що один інтернет-магазин пропонує до 45 одиниць.

Зазначається, що хоча ці товари не продаються безпосередньо до Росії, Білорусі чи Казахстану, дані деталі все одно можна придбати через Грузію чи Китай.

За даними української розвідки, в більшості випадків Москва замовляє транзистори німецького виробництва безпосередньо в Німеччині через фіктивні компанії, приховуючи реальний ланцюжок поставок. Таким чином, компоненти або контрабандою ввозяться в Росію, або поставляються через треті країни.

Російські дрони на війні в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія почала встановлювати на дрони-приманки шрапнельні бойові частини. Коваленко зазначив, що ворог застосовує класичні 15-кілограмові бойові частини 152-мм артилерійського снаряда. Військовий додав, що сама по собі "Гербера", яка є дешевим засобом відволікання ППО, блоку наведення не має. Управляти дроном можна в режимі реального часу безпосередньо пілотом або розвідувальним дроном.

Також ми писали, що військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський вважає, що той факт, що російський FPV-дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова, вказує на те, що він став "невидимим" для традиційних засобів радіоелектронної боротьби. Киричевський визнав, що це становить загрозу, але причин для паніки немає. За словами експерта, попри те, що дальність польоту дрона на оптоволокні становить 43-50 км, що співставна з дальністю артилерії, руйнівна потужність непорівнянна.

Вас також можуть зацікавити новини: