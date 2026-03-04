'Єврокомісія шукає варіанти': єврокомісар про можливі затримки з постачання ППО Україні

Кубілюс планує вже цього тижня розпочати так званий "ракетний тур", під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.

Події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони, в тому числі, й для України, розповів єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Радіо Свобода.

Зокрема, Кубілюс зазначив, що поділяє занепокоєння президента України Володимира Зеленського стосовно того, що інтенсивність бойових дій в Ірані може спричинити затримки з постачанням ракет протиповітряної оборони для України.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", - пояснив він.

Єврокомісар розповів, що щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць, тобто він обмежений.

"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", - розповів Кубілюс.

Єврокомісар поділився, що планує вже цього тижня розпочати так званий "ракетний тур", під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.

Він зауважив, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, а це ускладнює швидке вирішення проблеми. Водночас, Кубілюс нагадав, що Україні планують надати кредит від Єврокомісії обсягом 90 мільярдів євро, з цієї суми 60 мільярдів передбачено на оборонні потреби України на найближчі 2 роки.

Примітно, що за частину цих коштів планується придбати ракети та системи ППО, зокрема і в США.

Проте наразі рішення про надання цього кредиту Україні блокує Угорщина, але єврокомісар зазначив, що для ухвалення рішення все же залишається певний час.

"З фінансової точки зору, Україні потрібно почати отримувати ці фінансові ресурси, починаючи з квітня", - підкреслив Кубілюс.

Він додав, що в Брюсселі працюють над розблокуванням кредиту.

"І президентка Єврокомісії, і президент Ради ЄС під час нашої поїздки до Києва дуже чітко й твердо запевнили, що їм вдасться досягти необхідного результату", – додав Кубілюс.

Атаки США та Ізраїлю по Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не виявилася сильним союзником Ірану і реальним гарантом безпеки для цієї країни. Президент України вважає це позитивним моментом. Зеленський не виключає, що Росія передає ППО Ірану, хоча й не знає це напевно. На його думку, росіяни не зможуть серйозно допомогти Ірану, бо всі боєздатні сили задіяла у війну проти України. Водночас, президент України відзначив, що затяжна війна несе ризик значних витрат ППО. Це погана новина для України, але поки що сигналів щодо скорочення програм не було.

Також ми писали, що за даними Business Insider, США та їхні союзники використовують значну кількість ракет для систем Patriot, щоб збивати іранські ракети та дрони. Видання зазначило, що ця зброя і до цього перебувала під великим навантаженням. Аналітики вважають, що ані США, ані Ізраїль не мають достатньої кількості боєприпасів, як наступальних, так і оборонних, для "війни, яка триватиме тижнями чи місяцями". Тому, вони припускають, що результат конфлікту з Іраном може частково залежати від того, що закінчиться раніше: іранські ракети чи арсенали перехоплювачів протилежної сторони.

