'Дружній вогонь': три американські F-15 над Кувейтом збив місцевий пілот, - WSJ

Інцидент стався після атаки іранських дронів на порт Кувейту. Пілоти катапультувалися, розслідування триває.

Три американські винищувачі F-15 були помилково збиті над Кувейтом місцевим пілотом. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на трьох осіб, обізнаних із попередніми звітами про інцидент.

Інформований американський чиновник заявив, що пілот винищувача F/A-18 Hornet випустив три ракети по американських літаках.

"Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - зазначає видання.

За словами ще одного співрозмовника WSJ, інцидент стався невдовзі після того, як кілька іранських безпілотників увійшли в повітряний простір Кувейту. Один із дронів влучив у тактичний оперативний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули шестеро американських військовослужбовців.

Після цього, як зазначається, кувейтські військові перебували у стані підвищеної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них було відкрито вогонь.

У Центральному командуванні США від коментарів утрималися. Видання зазначає, що інцидент наразі розслідується, а офіційна причина катастрофи може бути уточнена.

Втрата F-15E Strike Eagle в Кувейті

В Кувейті розбилися кілька американських винищувачів F-15E Strike Eagle. Інцидент стався на тлі триваючої військової операції США проти Ірану. Американські військові заявили, що Кувейт "помилково збив" цілих три американські винищувачі F-15E Strike Eagle під час бойового вильоту в момент атаки Ірану на країну.

У CENTCOM повідомили, що всі шість членів екіпажу катапультувалися, були евакуйовані та перебувають у стабільному стані. Кувейт підтвердив факт інциденту та долучився до рятувальної операції.

