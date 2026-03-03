У Середземному морі палає танкер під прапором РФ, не виключена атака України, - Reuters (відео)

Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії.

У Середземному морі палає танкер-газовоз "Arctic Metagaz", який ходить під прапором країни-агресорки Росії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters. Цей танкер перебуває під санкціями Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що доля екіпажу судна невідома.

За даними відстеження на платформі MarineTraffic, востаннє підсанкційне судно повідомляло про своє місцезнаходження біля берегів Мальти. Це було в понеділок, 2 березня.

Один зі співрозмовників журналістів припустив, що танкер міг бути атакований безпілотником. У проведенні цієї операції підозрюють Україну.

Тим часом в мережі публікують кадри палаючого танкера. Повідомляється, що судно горить біля берегів Лівії.

Танкери Росії: інші новини

1 березня стало відомо, що Збройні сили Бельгії вперше затримали танкер "тіньового флоту" РФ. Операцію провели за підтримки Франції. Судно конвоювали в порт Зебрюгге для подальшого арешту.

Президент України Володимир Зеленський привітав дії Бельгії і закликав Європу вилучати танкери "тіньового флоту" РФ. Нафту, що перевозиться в них, потрібно використовувати для безпеки Європи, вважає глава держави.

У лютому Зеленський також запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ.

