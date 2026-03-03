МАГАТЕ не знайшло доказів створення ядерної зброї в Ірані, але є побоювання

Раніше Іран відмовився надати інспекторам агентства повний доступ до ядерних об'єктів.

МАГАТЕ не виявило доказів створення Іраном ядерної бомби. Однак там не можуть підтвердити, що ядерна програма країни має виключно мирний характер.

Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі Х. Він додав, що хоча доказів створення ядерної бомби Тегераном немає, країна має великі запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.

Цей факт, а також відмова Ірану надати інспекторам агентства повний доступ до ядерних об'єктів, викликає серйозну стурбованість, додав Гроссі.

Відео дня

"З цих причин у моїх попередніх доповідях зазначається, що доти, доки Іран не надасть сприяння МАГАТЕ у вирішенні невирішених питань щодо гарантій, агентство не зможе надати підтвердження того, що ядерна програма Ірану має виключно мирний характер", – резюмував гендиректор МАГАТЕ.

Ядерна програма Ірану: інші заяви

Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо ядерної програми Ірану Тегеран заявляв, що здатний створити 11 ядерних бомб. За його словами, до третього раунду зустрічей стало зрозуміло, що досягти угоди не вийде.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також говорив, що нарощування іранського ядерного потенціалу через кілька місяців стало б "невразливим". Після атак влітку 2025 року Тегеран почав будувати "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.

Вас також можуть зацікавити новини: