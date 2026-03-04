Здобич ховає про запас: біля ЧАЕС зафіксували дуже сміливого хижака (фото)

Ця тварина чудово лазить по деревах, швидко бігає і навіть добре плаває.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували ласку. Про це розповіли фахівці установи та оприлюднили фото цього цікавого хижака.

"Струнке видовжене тіло, короткі лапки, маленькі закруглені вушка і блискавична реакція. Ласка виглядає тендітною, але насправді це один із найсміливіших дрібних хижаків наших лісів", - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, взимку вона повністю біла, влітку - двоколірна: коричнева спинка й біле черевце. Така зміна забарвлення допомагає тварині залишатися непомітною для ворогів і здобичі.

Ласка чудово лазить по деревах, швидко бігає і навіть добре плаває, зазначають науковці. Під час сутички може голосно кричати – адже так вона себе захищає. Ласка за добу здатна вполювати до 15 гризунів, а інколи й більше. Надлишок "трофеїв" ховає "про запас" - це її стратегія виживання у складні періоди.

Цікаво, що власного житла цей хижак не будує, а займає чужі нори або дупла, вистеляючи їх сухою травою та мохом. Якщо схованку викрито - негайно змінює місце мешкання, особливо коли має потомство.

Інші рідкісні тварили в Україні

Як писав УНІАН, днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося, який "посміхнувся" на камеру. Величний лось ніби навмисно позував фотографу в різних ракурсах, а на одному з кадрів немов усміхнувся. Дослідники кажуть, мовляв, навіть лосі знають, як виглядати на фото стильно.

Також на території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували – норки європейської. Через обережний та прихований спосіб життя цих рідкісних диких тварин присутність таких мешканців нацпарку найчастіше можна встановити лише за слідами на снігу чи вологому ґрунті.

